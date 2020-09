La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina per preparare la prima gara di campionato contro l’Hellas Verona. I giallorossi che sono scesi in campo contro il Cagliari hanno svolto alcuni esercizi di stretching e di scarico (corsa), mentre tutto il resto del gruppo, dopo aver svolto un intenso lavoro fisico, ha effettuato una parte tattica. Anche Carles Perez e Pedro hanno lavorato con i compagni, in particolare l’ex Chelsea ha evitato i contrasti.