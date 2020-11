Un periodo fitto di impegni per la Roma che ha cominciato alla grande rifilando tre gol al Parma. Non c’è tempo per riposarsi visto che giovedì si vola in Romania per sfidare il Cluj. L’allenamento odierno è ha visto il gruppo diviso in due parti: lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato ieri, campo per gli altri. Può festeggiare Fonseca visto che con il gruppo ha ritrovato Chris Smalling.