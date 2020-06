La Roma è tornata ad allenarsi dopo la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria. Il gruppo è stato diviso tra chi ha giocato ieri e chi non è entrato in campo. Zaniolo e Pau Lopez proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Il centrocampista dovrebbe rientrare definitivamente tra circa due settimane. Intanto Fonseca prepara la squadra per la prossima gara contro il Milan in programma alle ore 17.15 di domenica.