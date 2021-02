Allenamento Roma, sala video, tattica ed esercizi di finalizzazione. Reynolds in gruppo

La Roma continua la preparazione in vista della gara contro l’Udinese, in programma sabato alle ore 12:30. L’allenamento a Trigoria ha avuto inizio sala video. Intorno alle 11 la squadra è scesa in campo per una parte atletica, per poi fare un riscaldamento più intenso.

In seguito ha svolto possesso palla con un torello, con l’aggiunta di un jolly per le sponde. Poi tattica ed infine esercizi sulla finalizzazione. Pedro ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Dunque è pienamente recuperato per la sfida all’Olimpico contro i friulani. Primo allenamento con la squadra invece per Reynolds.