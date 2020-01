Ultimo allenamento per la Roma prima della partita di domani sera contro il Torino. La squadra diretta da Fonseca ha cominciato la seduta in sala video per studiare l’avversario prima di scendere in campo. La sessione ha visto un inizio con attivazione muscolare, poi torello ed infine lavoro tattico. Individuale per Santon, Cristante, Zappacosta, Pastore e Kluivert.