Allenamento Roma, sala video e tattica. El Shaarawy ancora a parte per recuperare la forma fisica

La Roma ha svolto l’ultimo allenamento della settimana in vista del match di domani contro la Juventus. I giallorossi hanno cominciato la seduta di rifinitura in sala video, per poi recarsi sul terreno di gioco.

Allenamento di natura quasi interamente tattica, anche se non è mancata una piccola parte atletica. Stephan El Shaarawy continua a lavorare a parte al fine di raggiungere il prima possibile il miglior livello di forma. Lo riporta Roma TV.