Giornata di vigilia per la Roma che domani sera alle 20:45 affronterà il Benevento allo Stadio Olimpico. Gli uomini di Fonseca hanno svolto la classica rifinitura da pregara: alle 11 si sono ritrovati in sala video per studiare l’avversario e correggere alcuni errori, poi hanno lavorato direttamente sul campo.