Allenamento Roma, sala video e campo. Individuale per Smalling, Ibanez e Mancini. Dzeko in gruppo

Ultimo allenamento per la Roma prima della partenza per la Romania. Domani sera la sfida al Cluj per mettere una seria ipoteca sul passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League. La sessione è cominciata in sala video e successivamente i giocatori sono scesi in campo per un riscaldamento col pallone e poi atletico con corsa blanda. Si prosegue con dello stretching con l’ausilio di cinesini e skip bassi prima di passare a dei torelli col gruppo diviso. Individuale per Smalling, Ibanez e Mancini, mentre continua a lavorare in gruppo Dzeko.