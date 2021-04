Allenamento Roma, ripresa domani alle 11 in vista dell’Ajax

Non c’è tempo per riposarsi, c’è subito l’Europa League. Dopo i passi falsi con il Parma, il Sassuolo ed il Napoli, la Roma è tornata alla vittoria contro il Bologna. L’obiettivo dichiarato da inizio stagione (qualificazione in Champions League) resta in salita. Davanti alla formazione di Fonseca ora c’è anche l’Europa League. Giovedì infatti la Roma affronterà l’Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Per preparare la sfida contro i Lancieri, la squadra riprenderà ad allenarsi domani alle ore 11.