Allenamento Roma, rifinitura senza Smalling. Riscaldamento atletico ed esercizi sulla rapidità

Ultimo allenamento per la Roma prima della partenza per l’Ucraina e la partita di domani sera contro lo Shakhtar Donetsk. Ancora niente da fare per Chris Smalling che non ha svolto la seduta col gruppo. La rifinitura è iniziata come di consueto in sala video prima dell’allenamento vero e proprio in campo. Riscaldamento con corsa blanda prima di alzare i ritmi sempre con esercizi atletici con l’ausilio dei cinesini che hanno dato la misura dello scatto da effettuare. I calciatori poi hanno lavorato sulla rapidità con l’aiuto degli ostacoli da slalomeggiare. L’allenamento, prima dello stop alle telecamere, è continuato con il classico torello. La Roma tornerà a casa nella mattinata di venerdì evitando, così, il viaggio notturno.