Poche ore all’ultima partita di campionato, e della stagione della Roma, contro lo Spezia. Fonseca, anche per il suo match di addio, dovrà fare a meno di tantissimi giocatori. Oggi hanno svolto allenamento individuale Veretout, Spinazzola, Smalling, Calafiori, Diawara, Perez, Pellegrini e Ibanez. Di questi è il capitano che è sicuro di saltare il match di domenica sera visto che dovrà rimanere ai box per 15 giorni circa. Anche per gli altri, comunque, la situazione non è delle più rosee.