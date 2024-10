La Roma continua a lavorare in vista del big match contro l’Inter in programma domenica 20 ottobre. Nonostante l’assenza di 15 giocatori impegnati nelle rispettive nazionali, per Juric arriva una buona notizia. Le Fée oggi ha infatti svolto la seduta di allenamento senza il tutore che indossava fino a ieri, e sembrerebbe aver smaltito del tutto l’infortunio che lo ha tenuto ai box per un mese. Ancora out El Shaarawy e Dybala. Presente durante l’allenamento anche il ds Florent Ghisolfi.

