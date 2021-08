Allenamento Roma, parte atletica e tattica nella rifinitura. Out Smalling – VIDEO

La Roma è scesa in campo a Trigoria per effettuare la rifinitura in vista del match contro il Trabzonspor, in programma domani alle 19:30 a Trebisonda e valido per l’andata dei playoff di Conference League. Colloquio tra Mourinho e Mkhitaryan prima del via, poi riscaldamento con il gruppo suddiviso in tre file. Successivamente, sempre suddivisi per file, il gruppo ha iniziato la parte atletica. In seguito, i giocatori hanno lavorato sulla reattività. La seduta si è poi conclusa con la consueta parte tattica. Assente Smalling per la lesione al flessore della coscia sinistra accusata ieri.