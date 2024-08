La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida di domenica contro il Cagliari, calcio d’inizio in programma per le ore 20:45. I giallorossi hanno iniziato la seduta in palestra, con la squadra che è stata poi divisa in gruppi prima di scendere in campo per effettuare esercizi sul possesso palla. Infine partita a campo ridotto. Regolarmente presente con il gruppo Dybala, al centro di una trattativa di mercato con l’Al-Qadsiah.