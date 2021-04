Arrivano ottime notizie dalla sessione di rifinitura per Paulo Fonseca. La partita contro il Bologna probabilmente vedrà il ritorno di Mkhitaryan che quest’oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Un recupero molto importante anche in vista della gara di giovedì contro l’Ajax. L’armeno ha provato ad esserci con tutte le sue forze già per l’andata, ma ora punta deciso al match di ritorno dell’Olimpico. Lo riporta Luica Fallica di Roma Radio.