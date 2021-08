Dopo la grande vittoria per 4-0 contro la Salernitana per la Roma arriva un giorno di riposo. Gli allenamenti riprenderanno nella giornata di martedì, alle ore 10, senza ovviamente i nazionali che saranno in giro per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022. Comincia così la preparazione verso il match contro il Sassuolo della terza giornata.