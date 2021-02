Allenamento Roma, lavoro tattico ed atletico. Pedro in gruppo. Individuale per Smalling e Reynolds

Prosegue la preparazione della Roma verso la gara con l’Udinese di domenica prossima (ore 12:30). La formazione giallorossa si è ritrovata questa mattina a Trigoria per svolgere il secondo allenamento della settimana.

Sotto gli ordini di Paulo Fonseca i giocatori giallorossi si sono divisi in tre gruppi per effettuare un lavoro tattico – in particolar modo sul possesso palla – ed atletico. Pedro ha svolto parte della seduta in gruppo, così come Stephan El Shaarawy. Entrambi puntano ad una convocazione per la gara con l’Udinese. Individuale invece per Chris Smalling e Bryan Reynolds.