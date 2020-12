Allenamento Roma, lavoro atletico in gruppi. Mirante, Spinazzola, Pastore e Zaniolo a parte

La Roma si è ritrovata questo pomerigggio a Trigoria dopo la pausa natalizia in vista della prima partita del nuovo anno. I giallorossi saranno impegnati nella sfida contro la Sampdoria di Claudio Ranieri in programma il 3 gennaio 2021. Per Paulo Fonseca e i suoi si tratta di un altro banco di prova, ora che la squadra si trova al terzo posto in solitaria.

L’allenamento ha visto il gruppo squadra suddiviso in più gruppi per una serie di lavori atletici distanziati a causa del rientri da alcuni giorni di vacanza. Hanno invece lavorato a parte Mirante e Spinazzola oltre che i lungodegenti Zaniolo e Pastore. I primi due non saranno della partita e proveranno un recupero per la sfida contro il Crotone.