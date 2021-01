Allenamento Roma, lavoro atletico e tattico in vista della sfida di Coppa Italia contro lo Spezia

La Roma si prepara ad affrontare lo Spezia nella doppia sfida contro la formazione allenata dal tecnico Italiano, prima in Coppa Italia, martedì 19 gennaio, per gli ottavi di finale della competizione, poi in campionato, sabato 23 gennaio, per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. I giallorossi oggi si sono allenati a Trigoria, come di consueto, svolgendo lavoro atletico e tattico.