La Roma continua ad allenarsi in vista della partita contro il Sassuolo, fondamentale per non perdere il quarto posto. I giocatori si sono ritrovati a Trigoria e, sotto gli ordini di Fonseca, hanno svolto prima un lavoro atletico per poi concentrarsi sulla tattica. Diawara e Mkhitaryan continuano il loro percorso di recupero insieme anche a Zappacosta e Zaniolo.