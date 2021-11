Giorno di riposo concesso da Mourinho per i suoi ragazzi che ieri sera hanno sfidato il Milan. La Roma si ritroverà a Trigoria domani mattina, alle ore 10.30, per cominciare l’avvicinamento alla partita contro il Bodo/Glimt. Saranno da valutare le condizioni di Lorenzo Pellegrini, che comunque non parteciperà alla gara, e vendicare il clamoroso 6-1 dell’andata per riprendere il primo posto nel girone.