La Roma torna subito al lavoro dopo la sconfitta per 2-0 contro il Parma rimediata allo stadio Tardini. Gli uomini di Fonseca si ritroveranno a Trigoria domani alle ore 11. L’obiettivo è quello di rimettersi subito in carreggiata rimediando alla sconfitta passando il turno di Europa League eliminando lo Shakhtar e tornano a vincere in campionato domenica col Napoli.