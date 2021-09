Ultimo allenamento per la Roma prima della partita di domani sera contro il CSKA Sofia per l’esordio nel girone di Conference League. A precedere i giocatori in campo Mourinho e Pinto che si sono fermati a parlare. La sessione è cominciata con un riscaldamento atletico con una corsa leggera da paletto a paletto per poi proseguire con esercizi sulla rapidità. Presenti anche Dan e Ryan Friedkin.