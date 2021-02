Allenamento Roma, individuale per Smallling e Ibanez. Kumbulla in gruppo

Dopo la vittoria in Europa League contro il Braga che è valsa il passaggio del turno, la Roma torna a lavorare questa mattina in vista della gara contro il Milan, in programma domenica alle ore 20:45. La squadra ha svolto l’allenamento divisi in gruppi: chi ha giocato ieri ha effettuato scarico mentre per gli altri l’allenamento sul campo.

Brutte notizie dall’infermeria: Ibanez e Smalling hanno proseguito il percorso riabilitativo ed hanno svolto lavoro individuale. Lavoro personalizzato anche per Zaniolo, Calafiori e Santon. La nota positiva riguarda Kumbulla che ha svolto l’intero allenamento in gruppo.