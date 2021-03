La Roma torna al lavoro a Trigoria per prepararsi alla sfida contro il Sassuolo, in programma sabato 3 aprile alle ore 15:00. Tornano nella Capitale Diawara e Reynolds, di rientro dalle rispettive nazionali e che domani riprenderanno a lavorare regolarmente con i compagni di squadra. Individuale per Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo. Terapie e personalizzato invece per Cristante e Kumbulla.