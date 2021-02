Allenamento Roma, individuale per Kumbulla e Smalling. Terapie per Ibanez e Cristante

La Roma si è ritrovata al Bernardini alle 12 per la seduta di allenamento odierna dopo la bella vittoria di ieri sera in campo europeo contro il Braga. I giallorossi hanno iniziato la preparazone in vista della sfida contro il Benevento di Inzaghi, gara in programma domenica alle 20:45. La squadra ha svolto l’allenamento divisi in gruppi: chi ha giocato ieri ha effettuato scarico mentre per gli altri l’allenamento sul campo.

Brutte notizie dall’infermeria: Kumbulla e Smalling hanno proseguito il percorso riabilitativo ed hanno svolto lavoro individuale. Calafiori continua ad alternare lavori personalizzati per il rientro. Per Cristante e Ibanez invece, usciti malconci dalla partita di Braga, soltanto terapie.