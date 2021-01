La Roma si allena in vista del match di domenica contro l’Hellas Verona. Antonio Mirante è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere sintomo di una possibile convocazione per il match di Serie A.

La notizia della giornata riguarda però Edin Dzeko, che ha lavorato individualmente così come Pedro, Mkhitaryan e Calafiori. Il bosniaco e Paulo Fonseca stanno cercando di ricucire i rapporti per il bene della Roma.