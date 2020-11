Allenamento Roma, Dzeko in gruppo. Individuale per Smalling per un fastidio al ginocchio

La Roma si è allenata questa mattina in vista dell’impegno di Europa League contro il Cluj in programma giovedì 26 alle 21:00. Arrivano buone notizie per Edin Dzeko. Il capitano è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la negativizzazione dal Covid-19. Smalling invece ha avvertito un fastidio al ginocchio sinistro ed ha svolto allenamento individuale dopo essere tornato in gruppo ieri a causa di un’intossicazione alimentare. La sua situazione verrà valutata giorno per giorno. Ibanez ha svolto individuale come Mancini che ha confermato il risentimento muscolare.