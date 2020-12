Allenamento Roma, domani la ripresa alle ore 11

Dopo la scoppola di Bergamo la Roma torna subito in campo. C’è da finire questo 2020 con l’ultima partita all’Olimpico mercoledì sera alle ore 20.45 contro il Cagliari. I ragazzi di Fonseca torneranno ad allenarsi in quel di Trigoria domani mattina alle ore 11. Da verificare le condizioni di Leonardo Spinazzola uscito nella ripresa del match contro l’Atalanta per un problema al flessore.