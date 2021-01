La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida contro il Verona, in programma domenica 31 gennaio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico, valida per la ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno.

Torna ad allenarsi con il gruppo Riccardo Calafiori, dopo il risentimento al flessore della coscia destra, mentre continuano a svolgere lavoro individuale Dzeko, Mkhitaryan e Pedro.