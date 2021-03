Allenamento Roma, ancora individuale per Ibanez e Dzeko. In gruppo Calafiori

Una settimana di fuoco per la Roma che si è aperta in quel di Trigoria dopo la vittoria per 1-0 contro il Genoa. Giovedì c’è lo Shakhtar in Europa League con Fonseca che spera di recuperare almeno uno tra Ibanez e Dzeko. Anche oggi, i due, hanno svolto lavoro individuale.

Con loro Veretout e Zaniolo, mentre si è aggregato al gruppo Calafiori. Per gli altri consueta divisione post partita: chi ha giocato ha fatto lavoro di scarico, chi non ha giocato allenamento normale.