Allenamento Juventus, seduta tattica. Domani alle ore 13 la conferenza di Pirlo

Manca sempre meno a Roma-Juventus e domani sarà giornata di rifiniture e conferenze stampa. Questo il comunicato dei bianconeri apparso sul sito ufficiale che parla anche dell’allenamento odierno:

“Si avvicina la prima trasferta stagionale per la Juventus, che alla seconda di campionato affronterà la Roma all’Olimpico, domenica sera. Il gruppo si è ritrovato questa mattina, lavorando agli ordini di Coach Pirlo sulla tattica in vista della gara. Domani, prima del decollo alla volta di Roma, proprio Pirlo incontrerà i giornalisti invitati all’Allianz Stadium alle 13; appuntamento Live, come sempre, nella sezione Juventus Tv“.