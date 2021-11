Allenamento Italia, out Pellegrini e Zaniolo. In gruppo Cristante e Mancini

Primo allenamento della Nazionale italiana a Coverciano in vista del doppio impegno con Svizzera e Irlanda del Nord che varranno l’accesso al Mondiale in Qatar del 2022. Out Lorenzo Pellegrini e Niccolò Zaniolo, rientrati a Roma come annunciato da Mancini in conferenza stampa. In attesa di Danilo Cataldi, convocato oggi, sono 22 i giocatori che si stanno allenando in campo, 18 più i quattro portieri. Regolarmente in gruppo, quindi, i giallorossi Cristante e Mancini. Seduta a parte, invece, per quattro calciatori: Immobile, Barella, Bastoni e Chiellini. Lo riporta Tuttomercatoweb.