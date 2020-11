Allenamento Genoa, esercitazioni tattiche e partitella in vista della Roma

Il Genoa si prepara alla sfida contro la Roma per la settima giornata di Serie A in programma domenica alle 15. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club genoacfc.it, i rossoblù hanno svolto la sessione d’allenamento odierna che è durata un’ora e mezza. Gli uomini di Maran sono scesi in campo per svolgere esercitazioni tattiche, partita di prova e conclusioni in porta, non prima di essersi dedicati ad una seduta video ad una fase di attivazione atletica. In serata il gruppo si ritroverà poi per il ritiro.