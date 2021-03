Smaltito il giorno di riposo la Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria priva dei Nazionali. Il gruppo, come di consueto in un post-partita, è stato diviso in due: scarico per chi ha giocato contro il Napoli, seduta normale per gli altri. Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo hanno lavorato individualmente. Terapie e personalizzato per Cristante.