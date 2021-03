Allegri: “Dove vado? Non so ancora niente. Voglio rientrare a giugno”

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, è stato ospite di Sky Sport dopo la partita tra Roma e Napoli. Il tecnico ha parlato anche del suo futuro. Le sue parole:

Gli amici chiedono ‘non è che va a Roma o a Napoli’?

Non so ancora niente.

Il toscano prosegue: “Ho fatto un po’ di riflessioni, in questo momento qui il calcio italiano deve rimboccarsi le maniche, credo che dobbiamo tutti un po’ riflettere. Non dobbiamo buttare tutto ciò che ci hanno insegnato, serve equilibrio. Sento parlare del gioco da dietro… va bene tutto però il calcio è una cosa seria. Bisognerebbe mettere al centro il calciatore e lavorarci. La tattica serve perché tutti gli allenatori organizzano la squadra, però in Europa passano la palla a 100 all’ora e bisogna farci delle domande. Dobbiamo riprendere a lavorare nella tecnica e nella tattica individuale nel calcio giovanile. A me dispiace dirlo, ma un allenatore è bravo quando crea valore e vince“.

A quante squadre hai detto di no?

2 anni fa quando il presidente del Real Madrid mi chiamò gli dissi che sarei rimasto alla Juventus. Voglio rientrare a giugno perché mi diverto e ho grande passione. Non sono andato in crisi d’astinenza ma mi manca di godere delle gesta dei miei calciatori.