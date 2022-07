Alle 21 Dybala al Colosseo Quadrato

Il Tempo – Segretezza. Ancora una volta la Roma ha cercato di muoversi sotto traccia per puntare su quell’effetto sorpresa che sembra essere il marchio di fabbrica della gestione Friedkin. Prima con la trattativa che ha portato Mourinho nella Capitale e poi con l’accordo trovato in gran segreto con Dybala (conferme ufficiali sono arrivate solo quando il giocatore aveva già messo piede sull’aereo della proprietà giallorossa).

Lo stesso piano era stato messo a punto per presentare la Joya ai suoi nuovi tifosi: alle 21 di oggi infatti il club ha organizzato una serata esclusiva all’interno del Palazzo della Civiltà Italiana (il Colosseo quadrato, ndc), che prevede anche un saluto del giocatore ai tifosi che si raduneranno all’esterno dell’edificio. Qualcosa però è andato storto. L’evento sarebbe dovuto rimanere top secret fino alle 20.20 di ieri sera – quando la Roma ha ufficializzato il tutto – ma così non è stato.

Per un’iniziativa di tale portata è necessaria la comunicazione dell’evento alle forze dell’ordine, che da lunedì hanno iniziato a delimitare l’area vietando la sosta ai veicoli: un’informazione giustamente riportata dal servizio Luceverde dell’Aci.

Stasera dunque il numero 21 riceverà il primo abbraccio da parte dei romanisti in attesa di scendere in campo il 30 luglio in amichevole con il Tottenham, visto che Mourinho deve ancora capire se impiegarlo nel match organizzato domani contro l’Ascoli a Trigoria (a porte rigorosamente chiuse).

Oggi alle 14.30 invece è in programma la prima conferenza stampa a Trigoria. Ieri l’argentino ha varcato per la prima volta la soglia del Fulvio Bernardini: dopo un giorno di riposo concesso, la squadra ha ricominciato la preparazione all’interno del centro tecnico giallorosso.