Alle 20 la Portimonense senza Pellegrini. Calafiori torna a casa

Il Tempo (E.Zotti) – La Roma di José Mourinho è pronta a disputare la seconda amichevole del ritiro portoghese, dopo il match di mercoledì contro il Sunderland. Stavolta i giallorossi scenderanno in campo alle ore 20 italiane contro la Portimonense, club della prima divisione portoghese. Rispetto alla gara di tre giorni fa, stavolta lo Special One dovrebbe mandare in campo dal 1′ anche alcuni dei giocatori rientrati a Trigoria l’11 luglio dopo essere stati impegnati con le rispettive Nazionali: Abraham, Cristante e Rui Patricio sembrano destinati a partire titolari, così come Mancini, impiegato già con il Sunderland.

Non ci sarà invece Lorenzo Pellegrini, a riposo a causa di una botta alla schiena rimediata durante l’allenamento di ieri: il numero 7 non dovrebbe scendere in campo per motivi precauzionali. Problemi più seri invece per Riccardo Calafiori, rientrato in Italia ieri pomeriggio dopo un fastidio muscolare. E’ stato rispedito al Fulvio Bernardini per le cure del caso, nulla di grave ma anche in questo caso la Roma ha preferito cautelarsi. Probabilmente anche la trattativa con il Monza ha influito sulla scelta: piazzare tutti gli esuberi è troppo importante per correre rischi inutili.