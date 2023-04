Allarme tifosi Feyenoord, sfratti e criminalità: “Basta ritardi sul prefetto”

La Repubblica (M. Juric) – I giorni passano e il posto resta vuoto. Quello del prefetto di Roma che da 35 giorni aspetta il suo nuovo titolare. La poltrona a Palazzo Valentini è vacante dallo scorso 9 marzo, quando Bruno Frattasi ha lasciato l’incarico. E intanto la Capitale aspetta, impelagata tra criminalità, emergenze sociali e decisioni sulla sicurezza da prendere con urgenza. O da valutare con meno leggerezza, come fatto con i tifosi del Feyenoord, a cui è stata vietata la trasferta romana.

La Digos al lavoro per prevenire incidenti con gli ultras olandesi. Sorvegliati speciali i siti e le chat dei supporter. Nonostante l’assenza del prefetto, la capitale si prepara a gestire i tanti tifosi del Feyenoord attesi tra il 19 e 20 aprile, nonostante il divieto di trasferta. La Digos da giorni sta monitorando i principali siti web degli ultras olandesi – sempre molto attivi nel pubblicizzare i loro intenti – per capire in anticipo eventuali movimenti.

Ad una settimana dall’evento, diverse prenotazioni provenienti dall’Olanda sono ancora attive sulle principali agenzie di viaggio online. Per questo la polizia ha predisposto nel giorno della partita servizi di controllo rafforzati in aeroporto, a Termini e in altre stazioni, al centro e attorno ai monumenti più importanti.