Allarme Fonseca: «Servono due acquisti»

Fonseca lancia un nuovo grido di allarme: “Speriamo che possiamo prendere uno-due giocatori perché ne abbiamo bisogno“. Ben otto assenti tra infortunati e lo squalificato Dzeko. Prima ha spostato Florenzi in attacco per un evanescente Kluivert, poi ha ha fatto entrare Bruno Peres nei minuti finali. Si aspetta dalla società un immediato intervento sul mercato, in particolare nella zona offensiva del campo. Il tecnico ha poi analizzato la sconfitta: “La Juve ha più qualità individuale di noi, questa è la verità. La differenza è stata nell’efficacia, Ronaldo è uno che non sbaglia. La prima volta che sono arrivati in porta hanno segnato e così la seconda“. Lo riporta Il Tempo.