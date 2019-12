Su invito della Roma, Alibegovic, ala-centro della Virtus, ha assistito dagli spalti alla partita contro la Spal. A fine match c’è stata l’occasione per scambiare la casacca con Dzeko, autentico idolo in patria e capitano della nazionale. Il gioatore di basket ha anche scritto: “Un piacere incontrarti e una bellissima esperienza allo stadio. Grazie alla Roma per l’ospitalità“. Lo scrive Il Tempo.