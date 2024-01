L’Algeria ha terminato la sua avventura in Coppa d’Africa alla fase a gironi. Houssem Aouar, centrocampista della Roma, non dimentica l’eliminazione e tramite il proprio Instagram ha voluto dedicare un messaggio di scuse ai tifosi algerini. Queste le sue parole: “Indossare la maglia dell’Algeria è una grande responsabilità e un onore. Uscire dalla piccola porta per chi difende questi colori è un anomalia e una grande delusione. Ci scusiamo con milioni di algerini per questa delusione. Meritate molto di più. Per me è ancora difficile da accettare, ma vi dobbiamo il favore di riportare questi colori sacri in alto. Grazie per il vostro immancabile sostegno. Grazie per tutti i vostri messaggi. Grazie alla nostra gente per essere venuta ancora una volta così numerosa”.