Alberto De Rossi: “Ci dobbiamo qualificare per i playoff domani. Stiamo soffrendo la mancanza di tanti elementi”

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, è stato intervistato da Roma TV alla vigilia della partita contro il Milan. Queste le sue parole:

“Al di là dell’avversario abbiamo la necessità di qualificarci (ai playoff, ndr) in questa partita. Invece di aspettare l’ultima cercare di farlo subito. L’ultima, vincendo col Milan, ci servirebbe per scalare le posizioni. Sono partite molto delicate. Arrivare ai playoff è il primo obiettivo, il secondo obiettivo è arrivare più in alto possibile perchè nelle finali ci sono dei vantaggi. La rosa sta soffrendo un pochino la mancanza di tanti elementi. Non l’ho mai detto perchè era giusto non dirlo perchè era giusto mettere in risalto i nostri giovani. Per il momento non abbiamo riscontri e dobbiamo essere concreti, dobbiamo soprattutto stringere i denti e giocare con quelli che abbiamo, mettendo sul campo quello che abbiamo messo nel primo tempo (contro il Sassuolo, ndr): la tecnica, le giocate, la costruzione. Le nostre qualità che sono quelle di giocare e di aggredire“.