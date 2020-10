Albania, Kumbulla: “Felice dell’esordio da titolare con questi colori. Risultato importante” – FOTO

View this post on Instagram

Un risultato importante che ci tiene in corsa per i nostri obiettivi. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, perché vogliamo fare di più. Felice per l’esordio da titolare con questi colori e per la mia prima volta in campo in Uefa Nations League. #forzaShqiperi 🇦🇱 Një rezultat pozitiv që na mban në garë për qëllimet tona. Tani duhet të mendojmë për ndeshjen tjetër, sepse duam të bëjmë më shumë. I lumtur për debutimin tim si titullar me këto ngjyra dhe për herë të parë në fushë në UEFA Nations League. #forzaShqiperi 🇦🇱