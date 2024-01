L’amichevole in terra araba tra l’Al Shabab e la Roma, in programma oggi alle 17:45, sarà trasmessa in chiaro sul canale YouTube ufficiale del club giallorosso. Seconda uscita per Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, dopo la vittoria per 2-1 sul Verona. Assenti Dybala, Mancini, Spinazzola, Kumbulla, Smalling e Abraham.