Le sirene arabe suonano anche per Alvaro Morata. Il principe Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz , “membro d’oro” della dirigenza dell’Al Shabab, ai microfoni della rivista Arriyadiyah, ha parlato di due obiettivi dell’Atletico Madrid. Queste le parole raccolte da AS: “Sì, abbiamo fatto un’offerta per Morata e speriamo di chiudere questa trattativa il prima possibile. Per quanto riguarda Carrasco, l’intenzione del giocatore di unirsi all’Al Shabab e al suo grande progetto nel prossimo futuro è chiara, così come da parte nostra. È uno dei nostri principali obiettivi e speriamo che vada tutto bene. I tifosi devono sapere che possiamo preparare un’intera squadra in due giorni”.