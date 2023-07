La Roma continua il suo lavoro sul piano cessioni. Stando a quanto viene riportato da Sportitalia, due sarebbero i colpi in uscita messi a segno da Tiago Pinto nelle ultime ore: Ruggiero e Pellegrini. Entrambi dalla Roma Primavera, vengono ceduti a titolo definitivo al Pineto. E secondo le ultime indiscrezioni, non è escluso che possa partire lo anche Giacomo Faticanti, campione d’Europa Under 19.