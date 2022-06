Al lavoro dal 4 luglio, Tottenham e Barcellona nell’estate giallorossa

Il Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Si va definendo il programma precampionato della nuova Roma. Con Mourinho e i giocatori in vacanza (tranne i nazionali), i dirigenti stanno mettendo a punto il dettagli della nuova stagione, che dovrà tenere presente l’anticipato inizio del campionato, che quest’anno partirà il 14 agosto. La Roma si radunerà a Trigoria lunedì 4 luglio, saranno presenti tutti i giocatori, con qualche Primavera aggregato ed esclusi i Nazionali, che si ritroveranno la settimana successiva, in tempo per la partenza in Portogallo. Mourinho ha scelto di tornare in Algarve, dove la squadra giallorossa lavorò bene lo scorso anno.

La partenza è fissata per il 12 luglio e durerà circa dodici giorni. A Trigoria si disputeranno due partite, una con una formazione di dilettanti, l’altra forse contro il Frosinone. In Portogallo saranno programmate altre amichevoli, allenamenti blindati e massima privacy per i giocatori. Squadre avversarie con un coefficiente di difficoltà a salire. Una dovrebbe essere il Nizza, che svolgerà la preparazione in quella regione. A fine mese il ritorno a Roma, due giorni di riposo, poi amichevole di lusso in Israele contro il Tottenham di Antonio Conte. In calendario poi c’è la sfida contro il Barcellona per il trofeo Gamper il 6 agosto. Ai primi del mese si sta cercando di organizzare il varo della nuova Roma all’Olimpico, per salutare i tifosi all’inizio della nuova stagione, con il giro di campo della coppa conquistata a Tirana.