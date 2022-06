Al-Khelaifi: “La Superlega è già morta. Il Real Madrid non vuole giocare la Champions, ma la festeggia”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, è stato intervistato da Marca ed ha fatto il punto sulla Superlega. Queste le sue parole:

“Non so cosa si dica a Madrid, ma io so che da 18 mesi Mbappé voleva restare e, ogni volta me l’ha confermato. Sentivo dire che volesse giocare nel Real Madrid ma non è vero. Quando ho rifiutato i 180 milioni di euro che mi hanno offerto l’estate scorsa mi hanno dato del pazzo, ma ero sicuro che alla fine Kylian sarebbe rimasto. Capisco che al Real siano delusi ma non è giusto dire che gioca solamente per i soldi“.

Secondo Juventus, Real Madrid e Barcellona la Superlega è ancora viva. Secondo lei?

Per me è già morta. Ed è strano perché il Real Madrid ha vinto meritatamente una Champions League, festeggiandola per giorni interi, ma poi non gli piace giocarla. Se non sei felice, non parteciparci! È la migliore competizione del mondo e non capisco perché i tifosi spagnoli siano contrari.

Siete a rischio con il Fair Play Finanziario?

Ogni estate la stessa storia. Sappiamo cosa poter fare, nessuno deve dircelo. Guardate Messi: hanno detto che finanziariamente era impossibile eppure ci abbiamo fatto i soldi. Tebas dovrebbe concentrarsi sul suo campionato (La Liga, ndr).