Ajax, ten Hag: “Non so quanto sia grave l’infortunio di Stekelenburg. Spero che Mazraoui possa tornare presto in gruppo”

Nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria (1-2) in rimonta contro l’Heerenveen – arrivata grazie alle reti di Tadic su rigore e di Haller nella ripresa – l’allenatore dell’Ajax, Erik ten Hag, si è soffermato anche sugli infortuni di Maarten Stekelenburg e di Noussair Mazraoui. Queste le sue parole: “Non so quanto sia grave l’infortunio di Stekelenburg, dobbiamo aspettare”. Sulle condizioni del 23enne marocchino filtra invece più ottimismo: “Ha avuto il via libera ed è tornato ad allenarsi. Non è ancora in gruppo, ma spero che possa tornare presto con la squadra”, riporta vi.nl.

L’estremo difensore ex Roma ha accusato un problema al ginocchio durante il riscaldamento della gara di ieri. Il terzino destro, invece, è ai box da febbraio per un problema agli occhi. Il suddetto è sorto dopo aver ricevuto in pieno viso il cross di Quagliata nella vittoria (0-2) dell’Ajax contro l’Heracles Almelo dello scorso febbraio.